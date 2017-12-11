內灣10個月少50萬觀光人次 竹縣府嘆：大環境不景氣

新竹縣內灣風景區的觀光人氣疑有下降，內灣老街在天候不佳時的確有些冷清。（記者蔡孟尚攝）

2017-12-11 20:30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣內灣風景區今年1月到10月的累積遊客人次和去年同期相比，少了約50萬人次，部分地方商家對此感到憂心；縣府回應，大環境不景氣影響觀光業，而且近幾年內灣周邊景點變多，多少稀釋了原本密集的觀光人潮，但這些遊客其實都還是在新竹縣內玩。

商圈發展協會：人氣減不多但買氣衰退

「人氣減不多，但買氣確實是有衰退！」內灣形象商圈發展協會理事長溫仁義分析，以內灣老街為核心的風景區腹地其實不大，只要天氣好，老街、吊橋上幾乎滿滿都是人，但真的可能是大環境不景氣，這些遊客的消費金額普遍縮水，不少商家獲利受到影響。

有網友根據新竹縣政府公布的觀光遊憩區遊客人次統計表，發現內灣風景區今年1月到10月的累積遊客人次約有206萬人次，雖然是縣內所有遊憩區之冠，但和去年同期約有256萬人次相比，感覺地方商家生意差很多，也擔心這個號稱新竹縣人氣最旺的風景區很快就會沒落。

新竹縣政府表示，近幾年大環境不景氣，觀光產業間接受到影響，但內灣風景區每年約250萬旅遊人次其實相當多，也因此導致塞車、停車、服務品質下降等問題，縣府除了輔導店家提升服務品質，也辦理螢火蟲節、溫泉季等相關活動來吸引遊客。

沿線景點變多 稀釋觀光人潮

縣府也認為，近幾年來交通部觀光局補助推動「一線九驛-台灣漫畫夢工場」計畫，讓整個內灣支線的景點變得更多更好玩，加上中央力推的「浪漫台3線」政策也吸引不少遊客停留在省道台3線沿線景點，這些多少稀釋了原本集中在內灣的觀光人潮，但這些遊客其實都還是在新竹縣內玩，整體觀光人氣並未有明顯下降。

新竹縣議員張志弘說，給遊客好的體驗，他們才會再來，所以解決內灣假日塞車的問題是當務之急，縣府已經爭取交通部公路總局補助辦理台六十八線快速公路延伸至尖石鄉作為內灣外環道的可行性評估，他會來持續追蹤。