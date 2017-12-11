彰化農地遭重金屬污染列管 環保署：110年解列

2017-12-11 19:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣迄今約有311公頃農地因為遭受重金屬汙染而被列管中，多位農地被列管的農民今天向中央官員大聲疾呼，農地污染又不是農民造成的，應該是去管好工廠排廢水的污染源才是根本之道；環保署副署長張子敬承諾，彰化縣列管農地，將會在110年前完成整治通過檢驗後解除列管。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天在和美鎮農會舉行「彰化地區農地受污染改善進度」座談會，由召委蔣萬安主持，立委黃秀芳、王惠美、陳曼麗、林麗蟬等人出席。

和美鎮嘉犁里長陳英傑表示，農地污染又不是農民造成的，但是後果卻是算在農民頭上，農地休耕整治就算了，還有農民遇到同一筆農地，明明就已經接受整治通過檢驗解除列管，卻必須進行二次整治，希望政府能好好管理污染源，不要一天到晚只管農民燒稻草。

立委王惠美也強調，污染農地整治到解除列管，應該要建立標準作業系統，整治方法也應該與農民溝通說明，因為恢復農地耕作是農民最大的心願。

立委黃秀芳指出，農地污染確實是農民心中最大的痛，應該要從源頭管理，才不會讓農地再度遭遇到二次列管、二次整治。

張子敬表示，針對農地污染從源頭管理一事，近年來都與檢察官攜手合作，已有查獲偷埋排放廢水的電鍍廠，透過法律途徑來破獲不法排放廢水，徹底從污染源來進行處理。

今天座談會也決議，因為農地遭受污染而遭到農保退者，建請農委會允諾，溯及於退保時重新回復其農保資格，且明年修法確保農地污染農民農保權益不受影響。