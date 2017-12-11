美國高通公司助圓夢 竹市身障二手小店舖開張了！

美國高通公司捐款一萬元美金支持新竹市仁愛社會福利基金會進行二手小店舖的修繕整理，今天正式開放。（記者洪美秀攝）

2017-12-11 21:57

［記者洪美秀／新竹報導］美國高通公司連續9年支持仁愛基金會鞤助身心障礙者，今年再捐美金1萬元，做為基金會「9零2小舖」二手店舖的修繕經費，今天啟用，期許透過二手小舖的運作，讓身心障礙者也能自力更生。

仁愛社福基金會提供成人身心障礙者多元的作業活動，包括二手物資的分類整理、包裝標價、銷售和環境維護等，就是要讓身心障礙者也能自力更生，而位在新竹市光復路的作業場地，過去原是間天主教幼兒園，但停用後荒置已久，基金會透過美國高通公司的經費贊助與支持，將幼兒園改為手工作業坊。

今年美國高通公司再度捐助美金1萬元，進行二手小店舖的整修經費，包括整修門窗、重整龜裂外牆水泥與地面混凝土，進行木門油漆和更換老舊破損的水電開關及電線等，終於讓二手小店舖得以開張。

美國高通代表台灣區總裁劉思泰說，公司已持續9年支持仁愛社福基金會，每年由員工自發參與志工日；贊助教材教具、營養午餐、作業活動、設備修繕及交通服務等經費，期許發揮社會企業責任，讓更多身心障礙者獲得照顧安置。

仁愛基金會執行長林湘雅說，今年開設的「9零2小舖」二手商店，未來可提供40名不適合到庇護工場或日照機構、但具備自理及交通能力的成人身心障礙者就近在社區接受服務，讓其與社會接觸與互動，未來民眾可到小店舖逛逛，還可發現驚喜的物品，二手店舖也有兒童閱讀室，歡迎親子共遊。