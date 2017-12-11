搶攻元旦連假觀光商機 虎頭埤首推一泊二食

虎頭埤首推一泊二食攬客，可就近觀賞晨曦，喜迎新年。（市政府觀旅局提供）

2017-12-11 18:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕跨年進入倒數，3天的元旦連續假期即將到來，台南市新化的虎頭埤風景區首度推出「一泊二食」優惠方案，依照房型配置，住宿加上早、午餐，每個人最低僅需740元，還贈送腳踏船遊湖，搶攻2018的迎新商機，迴響熱烈。

市政府觀光旅遊局依照湖畔活動中心的房型，推出系列套票，採人頭計價方式，雙人或3人房，每人840元，而4人房則是每人740元，結合風行的元旦迎新熱潮，全力推廣在地觀光。

觀旅局專門委員鄭道立表示，優惠方案適用於本月30日到新年元旦當天，內容包含入園門票、住房1晚、腳踏船遊湖，以及早、午的養生清粥小菜與台南在地虱目魚肚料理等2餐，相當划算。

鄭道立說，屆時跨年的遊客，可選擇到附近的左鎮二寮看日出，親睹元旦的第1道曙光，或者在虎頭埤賞晨曦，同樣感受迎新氛圍，並順道於園區內健行，都很應景。

鄭道立強調，新的優惠方案是該園區首創，若1家4口來算，3000元有找，真的很便宜，推出以來，反應熱烈，由於房間數量有限，民眾動作要快。

除了住宿之外，虎頭埤也提供露營的另類選擇，還有專屬的烤肉區，讓大小朋友藉由多元的體驗方式，攜手迎接2018。