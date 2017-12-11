兩輪凸全台 「鳥人騎鳥車」為濕地請命

2017-12-11 18:28

［記者黃旭磊／高雄報導］騎車環台1個月，鳥友憂心部分濕地淪為蚊子館。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海，今年11月11日從鳥松濕地出發，以單人騎車方式環島為濕地請命，本週10日回到高雄結束「Birdy for Wetlands:為濕地而騎、鳥人真愛台灣行」活動，全程騎乘距離1千7百多公里、走訪近60個濕地。

林昆海座騎Birdy有「鳥車」稱號，鳥友稱「鳥人騎鳥車凸全台」。林昆海今天（11日）表示，30天來觀查西海岸濕地，不論是魚塭、鹽田或埤塘，漁民生計、漁業生產與濕地保育都面臨太陽光電政策土地競爭，各濕地普遍缺乏資源及人力管理，硬體設施因維管資源不足，「被荒煙蔓草所掩蓋、或淪為蚊子館」，凸顯濕地政策立意良善，投注資源卻不足。

除了資源不夠，大城芳苑濕地、金山清水濕地、田寮洋、貢寮水梯田、知本濕地未列入國家重要溼地指標性濕地，值得政府檢討。

環台過程受到各地鳥友、生態團體及政府單位夥伴支援，包括茄萣生態文化協會、台南鳥會、黑面琵鷺保育學會等數十個團體伙伴，林昆海每天上網貼文致謝，他表示「點滴在心頭，謝謝大家。」

林昆海將彙整環島經驗讓民眾瞭解，並認為濕地維護應結合在地居民及社團合作，不應排除民力資源，下階段將針對特定濕地和議題，建立合作行動平台，為濕地保育及經營管理建立可行模式。