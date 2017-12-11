愛心樂園！屏東二手物資公益平台助貧不分地域

2017-12-11 20:10

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市「銅板樂園」成立2手物資公益平台，過去2年來已陸續送出2萬多件2手衣以及數百件家電用品，最近還規劃出16間客房，秉持「銅板」精神，每人一晚住宿費象徵性只收50元，為急難及弱勢者提供生活補給與溫馨的庇護環境。

國內兒童樂園門票動輒6、7百元，弱勢家庭消費不起，為讓偏鄉小朋友有個專屬樂園，豐富童年生活，福爾摩沙反哺基金會3年前在屏東打造「銅板樂園」，規劃有戲水池、水上滾輪及室內遊戲器材、氣墊溜滑梯等，對學齡前的小朋友頗具吸引力，門票一張只要50元。

園區執行長李文彬表示，為擴大服務弱勢的層面，園區並成立2手物資平台，鼓勵民眾捐出還能使用且未污損的衣服及家電等生活用品，有需要的民眾可自行到園區挑選，不必感到不好意思，今年光是冰箱、電視就送出了100多台，衣服最多，已送出上萬件，也歡迎街友取用，希望能愛物借物，以免辜負捐贈者的愛心。

李文彬指出，有些弱勢家庭或遇到急難的民眾，可能暫時需要一個遮風避雨地方，園區特別利用閒置空間整理出16間客房，每人一晚只收50元，因園區每月租金及水電開銷逾12萬元，均由募款支應，管理人力仰賴愛心志工幫忙維護，能營運至今，實屬不易。

張姓市民表示，「銅板樂園」的各項公益措施，都是靠一點一滴的愛心建構而成，以幫助弱勢及急難為宗旨，只取所需，讓得之不易的資源能協助更多人，有空時不妨到園區走走，挽起衣袖， 一起耕耘樂園福田。