工研院首座3D列印醫材智慧製造示範場域開張

工研院在南科高雄園區建置全國首創的一站式「3D列印醫材智慧製造示範場域」，今天熱鬧開張。（記者蘇福男攝）

2017-12-11 20:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕工研院看好3D列印醫材產業，在南科高雄園區建置全國首創的一站式「3D列印醫材智慧製造示範場域」，今天熱鬧開張。

該示範場域不僅擁有全方位智慧製造流程、設備，未來也將協助國內醫材廠商從設計、試製到商品化代工一氣呵成，開發符合國際認證的金屬3D列印醫材，搶攻3D列印醫材國際市場。

工研院副院長劉軍廷表示，3D列印醫材突破傳統加工限制、縮短設計與製作時間等優勢，近年國際大廠積極投入研發並投資專業代工廠；因高階3D列印設備昂貴，金屬3D列印在設計製作進入門檻較高，廠商初期建置成本與風險高。

工研院成立示範場域，希望打造台灣專業3D列印醫材認證製造場域，預計明年取得工廠登記證，完成ISO13485 2016年新版的認證後，將協助國內醫材廠商開發與量產符合國際認證的3D列印醫材，目標協助台廠進入全球3D列印醫材產業的領先集團。

南科管理局長林威呈表示，南科積極推動醫材聚落計畫，至今已吸引牙科、骨科、醫學美容及醫用合金等54家醫材廠商進駐，成為國內醫材產業聚落重鎮。

他說，未來若能以工研院的3D列印醫材智慧製造示範場域為基地，連結包括東台精機的設備，加上嘉鋼、鑫科的金屬粉末材料和台灣醫界能量，不只使南台灣的3D列印產業鏈更具規模，更可在下世代的創新醫材領域佔得先機。

在南科智慧製造聚落產業推動計畫支持下，工研院連結國內醫材廠聯合骨科、全球安聯、寶楠生技、可成生技等成立「3D列印醫材應用產業聯盟」，並合作開發關節植體、牙材、骨釘、脊椎固定器等產品，示範場域明年中將完成工廠登記，協助廠商開發符合ISO 13485認證的3D列印醫材，縮短3D列印特色產品上市時間，積極拓展國際市場。

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