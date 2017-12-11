烏日公所明年將推動「區域型社造中心」

2017-12-11 19:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日區公所為了讓更多的社區推動社區營造，明年將推動「區域型社造中心」，讓社區的老人參與，如此不但有助於活化社區，也讓老人因為參與社區活動，而更健康。

烏日區有16里、17社區，但有推動社區營造並不多，但要老人健康，就要讓老人多運動、多參與社區活動，因此烏日公所向文化局提出計劃，將從明年開始，推」區域型社造中心」，希望所有的社區都會參與社造工作。

目前烏日已有社區有推動社區營造，如光明社區發展協會近幾年就將社區的私人墓地進行整理，展開營造，打造成為小公園，還跟社區的農田相結合，設了一個平台，還名稱則是來自金庸武俠小說」倚天屠龍記」中的」光明頂」，活化了整個社區。

此外，光明社區發展協會還開闢菜園，讓社區老人一起種菜，讓老人一起運動，更為健康。

另外，五光社區發展協會就結合週邊的東園、成功、烏日、光明、湖日等社區，推出」烏日全齡融和樂和社區」，不但有進行兒童福利服務、社區婦女、兒童及老人間的代間融合 ，還設」長樂劇團，聯合社區志工及長者，辦理社區戲劇表演的培訓與公共服務，還進行社區交流與建學，讓社區老人家除了交流還上課。

烏日公所表示，烏日區的社區營造，多為中壯年及長輩一起推動，而讓老人家進入社區，多參與活動，不但有助於社區活化，也有助於長者的健康促進。