汽車修護與噴漆技冠竹苗！光復中學三生獲全國技藝競賽優勝

新竹市光復中學學生平濬承，蔡沅澄和曾奕翔（由左而右）獲全國技藝競賽汽車修護及噴漆優勝，是竹苗區學校表現最好的。（記者洪美秀攝）

2017-12-11 19:33

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光復中學汽車科在全國技藝競賽中技冠竹苗，學生平濬承和曾奕翔獲汽車修護組優勝，蔡沅澄則獲噴漆項目優勝，三人從國中就進行職涯探索，如今在汽車不同領域的傑出表現，已讓多家汽車原廠公司相中，紛紛來求才。

光復中學汽車科學生平濬承小學時中國籍媽媽與父親離婚，他與父親同住，家境清寒的他，是低收入戶，父親也因中風無法工作，個性上進的他，國中時就決定進汽車科，夢想能成為頂尖的汽車修護師。

成為學校技藝競賽選手，因常需練習，常留在學校，爸爸還多次誤會他是與同學在外鬼混而斥責他，如今他用優勝的成績證明努力的成果，也欣喜分享好消息。

平濬承說，汽車修護是一般人說的「黑手」，但其實汽車有其工藝之美，他常練習反覆拆卸引擎，尤其進行車輛故障排除測試時，讓他很有成就感，透過不斷的練習，終於獲得全國技藝競賽汽車修護優勝，他說，雖是低收入戶且單親，但只要有一技之長，就不怕沒工作，希望有機會到德國賓士原廠公司實習，朝汽車頂尖領域發展。

而同樣獲汽車修護優勝的曾奕翔雖然反應稍慢，但透過反覆練習及訓練，也克服心理障礙與缺點，他希望能繼續就讀虎尾科大，朝目標努力。

而媽媽是國中人事主任的蔡沅澄，原本父母反對他選擇汽車科就讀，尤其是接觸汽車噴漆的環境，但他以實力向家人證明，只要有完整的防護，就不會有影響，他說，在噴漆室雖要全副武裝，但看到車子的顏色成形，且色澤漂亮，那種成就感，證明當初的選擇沒錯。

光復中學表示，學校汽修科這幾年在全國技藝競賽都有優異表現，更獲業界肯定，已有多家汽車原廠公司要徵人才，汽修科學生畢業幾乎8成馬上就就業，2成繼續升學，證明汽車產業缺工情況，也證明技職教育銜接就業，仍是多數學生的選擇。

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