澎湖召開研討會 建構失智共同照護網路

衛生福利部澎湖醫院長郭泰宏〈中〉，頒獎表揚友善診所。（記者劉禹慶攝）

2017-12-11 18:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕老年化為世界潮流趨勢，澎湖也難以避免，衛生福利部澎湖醫院今年獲核定為澎湖地區「失智症共同照護中心」，今在澎湖特殊教育資源中心綜合館舉辦「失智共同照護網絡成效研討會」，邀請失智領域專家進行專題演講。

研討會邀請到社團法人台灣失智症協會秘書長湯麗玉以及南投縣失智共同照護中心副主任紀盈如主講有關我國失智政策方向以及分享偏鄉型態的共照模式。並安排澎湖縣追日劇團表演舞台劇「昨日的記憶」獻給失智症家庭；同時也分享澎湖縣失智共照中心與失智社區據點今年照護經驗與成果。

根據部澎統計至11月30日止，「失智症共同照護中心」已收案151人；接受諮詢220人次；提供醫療照護（協助確診及住院）有51人次；部澎共照中心與醫事機構及長照機構合作家數多達26家；澎湖縣社區加入友善商家、友善診所友善教會共22家；對於困難就醫或二三級離島疑似失智民眾，部澎共照中心也提供貼心服務（一日聯合檢查門診，須先向共照中心個管師預約9261151轉50812）。

部澎院長郭泰宏表示，部澎今年承接「澎湖縣失智共同照護中心」，在走入社區的過程，特別感受到澎湖人的善良與熱心，感謝社區當中的各個單位、機構與社團，大力地幫忙，共同守護失智家庭。感謝與會專家的經驗分享，讓參與研討會的工作人員汲取知識並激發不同的思維，共同嘉惠澎湖民眾，縣府參議曾慧香、衛生局長陳淑娟也到場共襄盛舉。