墓區可打球不能溜冰 市議員質疑疏失違法

2017-12-11 17:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員李天生今天質詢，大里仁化墓區為殯葬用地，卻興建機車考照場、籃球場，而大里國民運動中心設計案超出200多坪卻還發包，質疑2案疏失違法；市府回應，非都市計畫土地可調整成公共設施，大里國民運動中心則會合法追加預算。

李天生指出，大里第3公墓計有瑞城、仁化2墓區，其中瑞城殯葬用地已變更為遊憩用地，仁化雖維持殯葬用地，卻分別興建機車考照場、固定式圍籬及籃球場，本月間再花費250萬元鋪設籃球場ＰＵ球場，恐涉嫌違建問題。

他質疑，市府在殯葬用地大興土木，但也有人申請興建溜冰場卻無下落，完全是「只淮州官打球，不許百姓溜冰」，根本沒有依法行政，仁化墓區名不符實，現在究竟是公墓還是公園？

李天生還表示，大里國民運動中心工程規劃3284坪，設計案超出200多坪，市府卻仍舊發包，超預算、超量體，市府主計處曾進行檢討，市府沒有依法行政。此案發生疏失，無法動工，中央補助款遭到收回，完工恐遙遙無期。

市長林佳龍表示，推動公墓公園化是政策方向，由都發局評估，讓市民享有更大的公園綠地或是公共設施；都發局說明，非都土地如有變更的需求就可調整；建設局長黃玉霖也說，瑞城墓區的溜冰場已規劃設計，將再尋求經費發包。

運動局長王慶堂說，大里國民運動中心經都市審議委員要求，增加約200多坪的貨梯及部分空間，增加經費約2500萬元，因為今年必須發包才能取得2億元補助，所以市府配合實施，先刪減2500萬部分設備，日後再編預算或追加辦理。