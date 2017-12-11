卡通玩偶牆 讓難看的工地圍籬變得卡哇伊

屏東市銅板樂園圍牆掛滿可愛的卡通玩偶，常有父母親帶著孩子前往參觀，看到喜歡的，可直接取走。（記者李立法攝）

2017-12-11 17:17

〔記者李立法／屏東報導〕工地或空地圍籬隔絕人氣，如果圍籬上都掛滿了可愛的玩偶，會是什麼樣的景像，屏東市銅板樂園執行長李文彬的新創意「卡通玩偶牆」，從園區圍牆擴展至工地，他認為有助於改善城市景觀，吸引遊客，還能結合公益，提倡愛物惜物的觀念。

「小孩長大後，家裡是否有用不著的玩偶，歡迎捐給有需要的家庭」，銅板樂園圍牆掛滿許多可愛的卡通玩偶，常有父母親帶著孩子前往參觀，看到喜歡的，可直接取走，讓小朋友開心極了，李文彬把它取名為「卡通玩偶牆」，另一面則開闢為「許願牆」，供捐贈及受惠者抒發感想。

李文彬說，屏東市有許空地被圍籬，影響觀瞻，若能將這些阻隔人氣的圍籬，變成卡哇伊的玩偶牆或是溫馨的許願牆，相信能吸引人親近，甚至成為觀光賣點，他以銅板樂園的圍牆當示範，獲得屏北地區一些工地的施工單位響應，請他布置圍籬，改善工地景觀。

李文彬說，他將「卡通玩偶牆」的創意免費授權給迪士尼，希望能創造出更多讓小朋友驚喜的玩偶牆，他歡迎國內的公部門一起來響應，除了有助於改善城市景觀，還能結合公益，教導下一代愛物惜物的觀念。