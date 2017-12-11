婦肉身霸「站」停車格 嗆就是要鬧上電視！

穿白色外套的婦人就站在空的停車格上，不願讓步。（取材自臉書「爆料公社」）

2017-12-11 17:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪老街每到假日停車位一位難求，人肉佔車位的情形竟然也在這個觀光小鎮上演！

昨天中午，黃姓男子帶著家人到大溪老街，人潮多，車位難找，在附近找了快一小時的停車位，好不容易找到了，卻看到一位年約40歲的婦人「站」住空著的停車格，黃男請婦人讓開，並說明人肉佔車位的行為恐怕已經違法，但婦人回說自己家中的車也要停，不願讓位，並嗆聲就是要鬧上電視，甚至不斷指責黃男要撞她、欺人太甚。

雙方在馬路對峙近3分多鐘，等到黃男打電話報警後，婦人才離開，大溪分局南雅派出所員警到場時，婦人已經離開，而黃男也把車子順利停進停車格。

事後黃男以「人肉佔車位」為標題，將行車記錄器畫面上網臉書「爆料公社」，讓網友公評這件事，多數網友都表示這婦人太自私、不應如此，還要停車的駕駛硬起來，直接公告她。

對此，警方呼籲，民眾用身體佔據停車格，依道路交通處罰條例78條第4款規定，行人於交通頻繁的道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可開罰300元。

黃男的行車記錄器拍下對方車輛報警後才開到車位旁。（取材自臉書「爆料公社」）