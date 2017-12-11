台東賓茂國中創意大開發 香港國際發明展傳捷報

穿著排灣族傳統服飾代表受領金牌獎，賓茂國中學金謝婕欣驚呼開心，帶隊老師楊維洋（右）與有榮焉。（圖由賓茂國中提供）

2017-12-11 17:52

〔記者陳賢義／台東報導〕台東賓茂國中創意大開發，與公東高工組隊代表台東參加「2017香港創新科技國際發明展」，中水灌溉系統、左右手兩用美工刀2項專利發明作品，分別榮獲金、銀牌獎，其中由謝婕欣、蔡家華、陳品樺和劉興4位學生共同發想的中水灌溉系統，更獲得青少年特別獎，創意發明推動成果躍上國際舞台，成果豐碩。

發現市面上的美工刀都只為右手設計，對左撇子的人而相當不方便，石品瑄和高安妤苦思解決，望能做出左右手都可以方便使用的美工刀，因此從指導老師林子豐所開設的3D繪圖課程中，繪製立體圖，再使用列表機印出，為了讓產品更加堅固耐用，再與另名指導老師廖義孝拆解10把美工刀，研究其中結構，終於如願做出，這次跨海參加發明展，獲得銀牌獎。

首度出國參加發明展的謝婕欣，則與蔡家華、陳品樺和劉興3名同學一起研究，研究動機是以洗手台使用後的廢水到底流到哪裡？是否可以再作利用？配合理化課中學到的自來水處理流程，想到了沉澱、過濾，可以把廢水處理乾淨，接下來還可以用來澆花，進而在學校的支持下，把學校的洗手台進行大改造，開始儲蓄廢水，沒有想到水池蓄水後，水池中長滿了孑孓，又想到養孔雀魚來吃孑孓，於是同心協力發明中水灌溉系統，並獲得專利證書，成為賓中入口特色之一。目前賓中已經裝置好發明中水灌溉系統，將繼續改良。首度參賽就還能獲得大獎，代表出國領獎的謝婕欣驚呼真的很開心。