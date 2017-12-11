斗六新廠職缺沒了？義美招200外勞 雲林縣府這麼說

2017-12-11 16:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕義美食品日前至菲律賓招募200名外勞，由於義美雲林斗六廠明年就要投入營運，民眾擔心影響在地沒有就業機會；雲林縣政府勞工處也特地前往了解狀況，表示斗六廠未來將有本勞50人，依比例同意外勞員額，約有7人。

勞工處長張世忠表示，義美食品赴菲律賓招工200人消息傳出後，勞工處立即與義美連絡，了解狀況；義美表示，所招聘的外籍勞工將安排在桃園南崁廠工作，明年斗六廠預計僱用台灣本地勞工50人。

張世忠表示，依規定外勞只能占本勞的15%，所以外籍勞工依法將只僱用7人。