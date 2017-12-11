幸福耶誕在田尾 踩街、攝影競賽獎不完

2017-12-11 17:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕天氣越冷，迎接耶誕節的氣氛就越濃厚，彰化縣田尾鄉年度盛會「耶誕踩街活動」今年將於12月16日舉行，身為「花鄉」美譽，田尾鄉公所今年將推出2座由1000盆聖誕紅組成的大型耶誕樹與光雕秀，迎接歡樂的耶誕節，同時也推出首獎4萬元的踩街競賽獎與1萬元的攝影冠軍獎金，歡迎各地民眾參賽，把最美的耶誕倩影留在田尾。

田尾鄉公所今日在田尾鄉怡心園舉行「2017田尾叮叮噹！耶誕幸福你最紅－踩街活動」行前記者會，彰化縣長魏明谷、田尾鄉長陳君栓等人應邀出席，並邀請去年耶誕踩街比賽冠軍「陸豐國小客家藝文隊」開場表演，最後眾人合拆耶誕禮物箱，竟走出一個真人比例的薑餅人，為今年活動揭開序幕。

魏明谷表示，縣府團隊不遺餘力行銷彰化，從上月二水跑水、田中馬到近日的社頭芭樂織襪節與溪州公園花在彰化，用意就是要讓全國民眾看見彰化，田尾每年年終舉辦耶誕踩街活動，猶如嘉年華會，盡情展現彰化人的熱情，希望各地鄉親一起來參與盛會。

陳君栓說，今年踩街活動將由真人比例的「薑餅人」領軍，現場還有2座由1000盆耶誕紅組成高度10公尺的耶誕樹，相當壯觀，而耶誕踩街活動規劃競賽組與參加組，競賽組第1名有4萬元、第2名2萬元及第3名1萬元，參加組也有3000元補助獎金，今年也首創「花鄉瞬間攝影比賽」首獎1萬元，希望號召全國攝影高手來田尾，捕捉最美的耶誕節。

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