大火毀家社會愛心助重建 他現身感謝再感謝

2017-12-11 16:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局今年共收到2500多萬元的捐款，用於弱勢民眾及社福工作，今天舉辦歲末感恩茶會，一名受助的市民黃武雄，去年住家遭大火，讓全家陷困境，他現身感恩茶會，對社會愛心協助重建讓他一家人不致流落街頭，表達感謝再感謝。

黃武雄家中經濟狀況本就不佳，他微薄的薪水需照顧全盲且患有慢性疾病的太太，去年9月的一場大火，燒毀了他們生活的家，家中30幾年的回憶瞬間化為灰燼，黃武雄與太太及子女們無奈分別寄宿在親友家。

社會局獲報後，為了讓他和家人們能回家團圓，特別運用民間慈善捐款協助修繕黃家的房屋，修繕完工的房子在今年初已順利完工，社會局也偕同區公所前往黃家祝賀，並致贈入厝禮，讓黃家歡喜入厝。

黃武雄說，那場大火讓他們全家頓失棲身之所，甚至也波及鄰家，讓他也不知怎麼辦。後來，政府的安遷救助金與民間的慈善捐款，在支付20幾萬的賠償金及清運費後已花用殆盡，更別說要償還所積欠的國民年金保費5萬餘元，以及30餘萬的房屋修繕費用，所幸社會各界的愛心及社會局的熱心協助，讓他度過難關，全家人也才有個安身之處。

社會局長劉淑惠今天在感恩茶會中，帶領同仁手持福利手杖，點亮專屬台南的「溫暖柑仔店」，期勉以「溫暖關懷」、「即時服務」、「到位品質」等三大理念為目標，持續點亮幸褔、溫暖傳愛。

今天也邀請實物愛心銀行捐贈團體及社會局委託辦理各項社會福利服務的民間團體到場共襄盛舉，並頒發感謝狀給這些熱心的企業團體及個人。

社會局表示，今年社會局共收到91筆團體或個人捐款，包括台灣首廟天壇、清祿集團、鴻海基金會、杜萬全公益基金會等，捐款總額2500多萬元。而除現金捐贈外，今年也有杜萬全基金會、永美獅子會、中義中醫診所等單位及個人捐贈9部車輛，供作社褔各類用途。