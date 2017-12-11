醫病》進食牙齒酸痛無力 牙醫師：可能是齒裂徵兆

對於進食咬到特定角度會不適、牙酸痛敏感等症狀，牙醫師張玉麒表示，有可能是齒裂徵兆。（記者王俊忠攝）

2017-12-11 16:32

〔記者王俊忠／台南報導〕45歲陳女士懷疑自己右下第2大臼齒蛀牙，進食會酸軟無力，X光檢查無明顯蛀牙，但咬合面嚴重磨損凹陷；醫師問診得知陳女有磨牙習慣，造成牙齒咬合面產生細小裂痕。牙醫師指齒裂嚴重裂到牙根，可能使整顆牙齒報銷，提醒民眾飲食咬到特定角度不適、酸痛敏感等，有可能是齒裂症狀，需儘快就醫診治。

台南市立醫院牙科醫師張玉麒表示，陳女的齒裂痕遇到冷熱刺激時，會因細小裂縫影響齒髓神經，產生敏感或疼痛等症狀；咬到硬物時，咬合力會使牙裂齒縫更加嚴重而導致酸軟無力，建議陳女睡覺時嘴巴配戴軟性咬合板，經過兩星期後回診，症狀已大有改善。

而「敏感性牙齒」在強力廣告放送下，變成國人耳熟能詳的牙科症狀，當牙齒接觸冷、熱或咬到硬的食物時又酸又痛，一般人會以為自己是敏感性牙齒，有的人以為使用產品就能改善。張玉麒醫師說明，牙齒敏感多因琺瑯質耗損、失去保護功能，有多種因素會造成牙齒對冷、熱反應不適，如裂齒症就是其中一項，應找出病症源頭，對症治療才能有效改善。

張玉麒說，陳女的裂齒症是牙齒長期過度使用或磨耗導致牙面產生細小裂痕，肉眼難以看出，較難診斷。如吃東西時咬合力量大、本身牙齒脆弱、愛吃酸食、有夜間磨牙習慣或愛吃檳榔者，這些是齒裂症好發族群。吃東西咬到特定角度會疼痛不適、咬合放開後牙齒才會痛、吃東西有無力感、酸痛敏感都是齒裂的可能症狀，應速求診牙科醫師。

張玉麒表示，裂齒症會提高牙齒斷裂機率，症狀輕者可嘗試咬合調整以平衡咬合力量；症狀嚴重者必須以牙冠保護牙齒，避免病情更惡化；更嚴重的可能要根管治療，移除發炎齒髓才能解決問題。他要提醒造成牙齒敏感酸軟因素很多，應尋求專科醫師診治，別自己當成一般敏感性牙齒處理，會延誤就醫時機。