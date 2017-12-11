沙鹿兒童公園 健身器材比兒童遊具多

市議員楊典忠指出，沙鹿兒童公園內健身器材比兒童遊具多。（記者張軒哲攝）

2017-12-11 16:34

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿兒童公園是沙鹿居民休閒運動好去處，但有家長抱怨美其名為兒童公園，但公園內健身器材比兒童遊具多，導致孩子常因遊樂設施不足，或多人使用，壞了遊興。市議員楊典忠指出，目前市府積極推動12感官遊具，希望將沙鹿兒童公園納入規劃，讓孩子運用感官體驗盡情遊玩。

沙鹿兒童公園位於北勢東路、北中七街口，面積6138平方公尺，是沙鹿區已開闢10座公園中唯一的兒童公園，民眾王先生反映沙鹿兒童公園遊樂器材太少，只有塑膠溜滑梯、盪鞦韆與搖搖椅，反而成人健身器材比兒童遊具多，而且公園內部無障礙通道設計不良，楊典忠前往現場勘查，發現兩組漫步機、三人健腰器、腰背按摩器及三組單槓，相較之下兒童遊樂器材比成人體健器材少。

沙鹿兒童公園遊戲設施都設置在後方1/3處，雖然公園有3個出入口，但是遊戲區都還有階梯或小駁坎，無障礙通道需要改善，尤其公園內兒童遊戲器材種類少，只有塑膠溜滑梯、盪鞦韆與搖搖椅，與一般公園沒甚麼差別，空有兒童公園之名，希望市府可以增加更多兒童遊樂器材，才不負兒童公園的規劃與設置。

楊典忠表示，目前台中市共有12座公園同時在施工中或要發包，而在水湳的中央公園更是全台灣第一個大型12感官遊具公園，正施作工程中，希望海線地區也能規劃12感官遊具公園，將沙鹿兒童公園納入規劃，讓公園環境更完善。

台中市府建設局公園管理科科長張以欣說，沙鹿兒童公園無法與水湳的12感官遊具公園一併納入規劃，會針對民眾建議研議改善。