觀光景點缺乏外文解說 中市府將加速雙語化

觀光景點缺乏外文解說，外國旅客看不懂，議員要求市府增設外語指標。（記者黃鐘山攝）

2017-12-11 16:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕高美濕地觀光魅力無窮，外籍旅客日增，市議員楊典忠今天說，指示牌、化妝室、管制區公告等只有中文沒有英文，外國旅客看不懂，建國市場、元保宮介紹也無英文；市長林佳龍表示，規劃提升國際交流組織層級，加強雙語化。

楊典忠表示，經常看到幾位老外圍著高美濕地導覽指示牌看，文字只有中文、沒有外文，臨時性的廁所也只寫「化妝室」3個字，其他連濕地分區管制公告、動植物介紹、潮汐表等等也都沒有「英文」或「日文」。

市議員鄭功進說，建國市場一整年都喊要朝向「國際級觀光市場」，卻只有簡單的分區英語指標，其他雙語說明都沒有完備；賴佳微議員也說，2百多年歷史的元保宮也沒有雙語指標、介紹，外國遊客看不懂。

議員指出，觀光景點的公共設施都應該加強雙語，甚至是中、英、日、韓四語的指示牌設置，讓台中市真正成為國際級大都市。市府也應該規劃兼具城市意象、地方特色的觀光指標，提升台中城市的國際化。

林佳龍回應，先由個別景點的委員會來檢視，從旅客的需求出發，全面性及系統性地加強加速觀光景點導覽指標的雙語化，並強化觀光入口網站，或結合民間資源發展即時三方翻譯。市府也規劃提升國際交流組織層級，提升國外旅客友善環境。