醫訊》門診變兒童天地 虎尾若瑟醫院兒科修繥完工

虎尾若瑟醫院兒科門診修繕變兒童天地今天溫馨啟用。（記者廖淑玲攝）

2017-12-11 16:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕媽媽，醫院是甜的！虎尾若瑟醫院兒科門診耗資400萬元修繥完工，今天捐贈啟用，打造中臺灣第一座瑞信兒童天地，整座診間有北港溪、糖廠煙囪、甘蔗等裝置藝術，有如充滿蔗香，讓候診不再漫長難耐。

溫馨的啟用祝福禮。（記者廖淑玲攝）

為喚醒人們對兒童醫療的重視，瑞信兒童醫療基金會結合贊助人捐贈若瑟醫院兒科門診修繕更新工程今天正式啟用，瑞信兒童醫療基金會創辦人及董事長夫婦吳春福、陳淑姿、捐款人廖柏愷賢伉儷、建築設計師盧澤彥都到場見證，並接受院方致贈感謝狀，加上滿診間的家長及兒童，氣氛熱絡。

兒科門診診間大變身，連醫護人員都稱許。（記者廖淑玲攝）

歷經18個月協調、設計規畫、搬遷整頓、施工驗收，若瑟醫院兒科門診區今天呈現明亮、溫馨、甜蜜、幸福，充滿遊戲和故事感的空間，給家長及孩子帶來全新感受，連醫護人員都讚譽有加。

瑞信兒童醫療基金會創辦人吳春福、陳淑姿夫婦接受若瑟醫院院長李聰明（中）致贈感謝狀。（記者廖淑玲攝）

院方今天特別安排祝福禮，也希望來到這裡接受照顧和治療的孩子與家長，身、心、靈都能受到撫慰獲得平安，而診間提供孩童玩耍的安全益智玩具、還特別設計塗鴉小屋的空間、兼具視聽還能說故事；另有衛教小屋，運用符合感染管制原則的安全材質，讓孩子候診時不再感到枯燥無聊，時間難熬。

經過修繕後整間兒科門診煥然一新。（記者廖淑玲攝）

尤其整座診間色彩繽紛，有象徵甜蜜蜜的棉花糖、棒棒糖、冰棒等孩子們喜愛的造型玩具，更以虎尾溪川流其中的概念設計地板，空間裡有綠色鋼管象徵甘蔗林，牆面上呈現虎尾驛、虎尾鐵橋、布袋戲偶、虎尾水塔、雲林故事館、合同廳舍、若瑟醫院、甘蔗林、腳踏車等虎尾意象，設計師盧澤彥簡介時，讓全場大人都羨慕不已。

若瑟兒科門診診間佈置充滿在地記憶。（記者廖淑玲攝）

雲林縣衛生局長吳昭軍、虎尾鎮長林文彬都到場，雲林縣議員蔡秋敏以2個兒子都是「若瑟寶寶」也特別前來祝福感謝。

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