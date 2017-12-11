醫病》國中補校罹癌女生 獲上百萬元捐助就醫

新竹縣卓越志工服務協會創會長杜文中（右二）、總會長會呂詠淇（左二）等人把會員們集資協助姜姓女學生就醫的善款，交給竹東國中校長徐華助（右三）。（圖由竹東國中提供）

2017-12-11 16:24

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東國中補校姜姓女同學，已經18歲仍勉力向學，但卻驚傳罹患癌症且需大筆醫藥費，地方善心人士獲悉後紛紛解囊相助，校方估計已湧入110萬元的善款，已足夠協助她現階段的醫療需求，姜女也寫信感謝大家對她的關愛。

「真的很感謝大家，Terima Kasih！」姜女的母親是印尼人，她就讀國中二年級時因家庭因素返回印尼，後來再回到台灣時想完成學業，已經18歲的她只能選擇就讀國中補校一年級重新讀起，在確認有錢繼續就醫後，她特別寫信用印尼語「Terima Kasih！」（印尼語的感謝）向大家致謝。

竹東國中校長徐華助說，姜女去年4月就醫被診斷出罹患淋巴癌，一心向學的她碰上病魔打擊也不願放棄，在骨髓移植後繼續返校上課，今年病情復發，健保額度已無法再支付後續醫療費用67萬元，她家是政府扶助的中低收入家庭，也無力負擔，消息在上月底傳出後，不少善心人士紛紛到校捐款幫助姜女。

「希望可以幫得上忙！」新竹縣卓越志工服務協會創會總會長杜文中把會員們集資捐贈的5萬多元送到竹東國中，也請校方轉達對姜女的鼓勵；校方表示，目前已經收到約110萬元的善款，已經足夠滿足姜女現階段的醫療需求，非常感謝大家的愛心。

徐華助說，姜女母親相當尊重各界的愛心，特別請校方直接和醫院聯繫，把這些善款直接用於繳付姜女接受治療所需的醫藥費用，剩餘部分也將用於姜女後續的就醫、就學需求，支持她恢復健康完成學業。