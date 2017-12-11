雲林故事館10週年館慶 推出新繪本及走讀雲林運動起跑

6本社區繪本作者現身說法和讀者分享。（記者廖淑玲攝）

2017-12-11 16:08

［記者廖淑玲／雲林報導］原本是虎尾郡守官邸的雲林故事館，是雲林縣第一座歷史建築活化的成功案例，今天歡度10週年館慶，啟動雲林走讀，並邀來日本紙戲人及義大利偶師說故事、品嚐雲林道地美食，回顧與前瞻雲林故事運動。

雲林故事館從2007年底由雲林故事人協會負責營運，10年來一個個有溫度的故事從這裡長出來並在社區傳唱，催生超過100本的社區素人繪本故事、吸引近200萬人次造訪、成為雲林故事文化交流平台，掀起台灣故事文化風潮，啟發各地建造故事館，更打開雲林與世界各國的故事交流。

今天的館慶由雲林縣政府文化處長林孟儀、雲林故事館館長唐麗芳開場，來自日本的紙戲人鈴木常勝今天起將陪著大家雲林走讀，義大利手指偶劇團16、17日則將在雲林故事館表演，歡迎大家共襄盛舉。

唐麗芳說，10年來雲林故事館成為縣民及遊客的好去處，營造雲林人的文化客廳，啟發彰化南郭國小師生保存活化南郭郡守官邸及馬來西亞創建長頸鹿故事館、錫米山故事館，故事走讀甚至到了馬來西亞等東南亞國家、澳洲及新疆等，讓雲林故事走出雲林還走向全世界。

唐麗芳也介紹今年出版的6本社區繪本，有敘述發生在1950年虎尾郡守官邸一段真實故事的「那些年這些事」；一對虎尾祖孫在生活中透過想像力共創幸福與驚喜的「和想像力去散步」；特殊教育真實教室現場，讓大家了解特殊學童潛能及學習需求的「我的聰明不一樣」；還有年僅9歲的林胤里透過圖文記錄生活與環境生態愛與關懷的「爸比的黃豆田」；也有作者透過繪本將祖父雕刻布袋戲偶技藝，傳承傳統開創新未來的「壓箱寶」；及敘說時代變遷，帶大家思考虎尾建國眷村過去與未來的「眷念」，6本繪本作者也現身說法分享，感謝雲林故事人教大家用故事「起厝」，唱自己的歌，講自己的故事。

林孟儀感謝雲林故事人10年來的努力，尤其今年的雲林走讀從今天下午展開至15日，走讀陣容除了唐麗芳、繪本畫家張真輔還多了斗六的美髮師夫婦姚春諒、張淑敏義剪、日本紙戲人鈴木常勝，將巡迴到斗六、林內、斗南、虎尾、土庫等鄉鎮；詳細活動內容可參考雲林故事館官網，或洽詢雲林故事人協會05-6311436、0911-101-338。

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