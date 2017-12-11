僑生班乙級證照通過率95％ 中山工商校長：台生應警惕

僑生班講中文都還不「輪轉」，卻能突破隔閡拿下證照佳績。（記者洪臣宏攝）

2017-12-11 16:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商電子科僑生班2年前到台灣時中文一竅不通，今年有38位通過電腦硬體裝修乙級證照，通過率達95%，打破該校成立僑生專班21年來最佳紀錄。校長林昭億表示，僑生的勤奮與認真，值得台生借鏡與警惕。

中山工商3年2班僑生班有45位僑生，主要來自越南、印尼、馬來西亞等地，2年來全班共拿到121張包括電腦硬體裝修乙、丙級及工業電子丙級，證照。

林昭億指出，電子科僑生班為輪調式建教班，分別在苗栗億光電子和高雄的台灣典範半導體實習，去年僑生班160餘人通過率只有約5成，值得注意的是，電子科正規班乙級證照通過率為9成，該班成績讓師長驚豔。

更令人訝異的是，許多僑生到台灣時連中文都看不懂，甚至現在講話都還不「輪轉」，卻能用不同管道學習突破語言隔閡。

印尼僑生李光耀靠借貸才能到台灣一圓夢想，高二就還清了借貸，為了學習中文，常上YouTube 看電影、聽中文歌，相似的中文分不清，就用印尼話苦記，不然就找Google翻譯，注音也是一大難題，利用手機內建手寫輸入去翻譯。

女僑生鄭玉水考前一天奶奶病逝，她請假回越南奔喪，校方設法讓她延後考試，她回台後全力衝刺，卻體力不支暈倒，但她不放棄，美夢成真。

導師陳雅玲是知名女足教練，曾率隊拿下高中聯賽女子足球冠軍，課餘教僑生練足球，排遣鄉愁，去年還獲得南僑盃足球賽第3名，而且是17隊中唯一高職生，在校也贏得英文歌唱比賽冠軍。