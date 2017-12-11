107學年再擴大完全免試 49校提供6457名額

教育部持續推動12年國教「完全免試」入學，107學年號召49校公私立高中職加入，提供6457個名額，讓學生免考國中會考就能升學。（記者吳柏軒攝）

2017-12-11 15:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部逐年實施12年國教，要全面免試、就近入學，今年已有15所公立高中職加入，有773人報到，報到率約70.34％，107學年將持續擴大辦理，已有49公私立學校參加，提供了6457個招生名額，將不採計國中教育會考成績，只要各校登記報名人數未達招生人數，就會全部錄取。

教育部次長林騰蛟表示，國中升學搭配12年國教，從過去基測「分分計較」時代，改成教育會考的等第制，來推動免試入學政策，意思是免基測，但全國共有5、600所高中職，不少學校升學競爭激烈，不可能完全免試，才有出現「優先免試」、「擴大優免」等各就學區自辦入學管道。

但林騰蛟強調，真正的「免考試」入學只有在教育部106學年起開始推動的「完全免試」，實現不看國中教育會考成績，入學報名在考試前，採試辦方式，挑選15所公立高中職提供2306名額，後來有1111名國中生報名、錄取1099人，錄取率達98.92％，之後按照學生規劃，僅773人報到，報到率70.34％，但少子化影響下，高中職能有7成以上報到率已是相當不錯。

林騰蛟說，為了持續實現目標，107學年再度擴大「完全免試」管道，共有49所公私立高中職參與，提供6457個招生名額，可採單一學校單一科別志願，並讓仁愛高農首度試辦，國中生去報名時可選多群科志願，而完全免試管道只要報名人數低於招生名額，就會全數錄取，真正達到免考試、就近入學的目的。

另，教育部也因應完全免試政策，建構高中職的6年一貫課程體系，仁愛高農校長楊輝杰就說，學校在南投縣仁愛鄉，採精緻農業類科，培育當地蔬果、茶農等從業基層人力，更是原住民重點學校；同在南投仁愛鄉的仁愛國中校長朱珮芬也說，校內國中生170多名，大部分是原住民，較偏動手做，未來希望留在部落發展，便努力與仁愛高農合作，培育「高山響導」，結合森林知識領域，發展特色課程。