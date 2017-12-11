發燒話題》「醫」+「藝」 林口長庚首辦醫學插圖展

林口長庚醫院首次舉辦醫學插圖展，展出的作品都出自郭映君之手。（記者鄭淑婷攝）

2017-12-11 15:40

［記者鄭淑婷／桃園報導］林口長庚醫院首次舉辦「醫+藝醫學插圖展」，展出14幅曾出現在醫學期刊、論文等的醫學插圖，這些插圖都是出自林口長庚統計中心研究助理郭映君之手。

醫學插圖是以圖像的方式，描繪醫學概念、人體組織，以簡明的方式傳達複雜的知識，林口長庚表示，醫學插圖的用途十分廣泛，從論文、演講、統計、研討、教育到新聞，都可以看到「它」的蹤跡，即使現代攝像技術發達，仍無法完全取代醫學插圖的地位，以手術為例，減少破壞的創口要越小越好，如果以拍攝的方式，並無法呈現完整的組織樣貌，這時醫學插圖就能透過技法，完整詮釋組織全貌或相對位置，而醫學插圖外科的需求最高。

郭映君接觸醫學插圖近20年，畢業於視覺傳達科系的她，其實並沒有醫學相關背景，她說，當初因緣際會有醫師找上她幫忙繪圖，從此栽進醫學插圖的世界，要在這一行做得久，需要很多的因素契合，包括敢進開刀房、忍受枯燥又深奧的醫學知識等。

郭映君說，一般插圖可以發揮創意、天馬行空，但醫學插圖需要精準呈現、清楚傳達，因此她經常得跟著醫師進開刀房實際觀察，或是在繪圖前與醫師溝通、討論，手繪草稿確認後才上機繪圖，在醫院的大力支持下，她也到長庚大學醫學系旁聽大體解剖課程。

林口長庚首次舉辦醫學插圖展，由郭映君負責策展、導覽，她說，除了14幅醫學插圖，現場也陳列相關期刊、論文及她自己的作品集，展覽於復健大樓一樓、展期至13日止。