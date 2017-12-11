沖繩縣地下島機場旅客大廈重整 目標2012年載客量達30萬人

下地島航廈空間規劃以「度假從機場開始」為概念。（業者提供）

2017-12-11 15:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕沖繩旅遊風氣盛，去年沖繩外國觀光客已突破兩百萬人，其中台灣就佔3成以上，日商三菱地所瞄準沖繩觀光熱潮，今年3月啟動下地島機場旅客航廈設施重整，10月開始動工，計畫在2019年3月開始營運，盼吸引國際航空開闢直飛航線，目標2021年載客量要達30萬人、2025年達57萬人。

沖繩縣政府提出2021年觀光人數要達到1200萬人的目標，為此，當地政府攜手三菱地所開啟下地島機場旅客航廈重整計劃，並一同舉辦航線招商活動。

國際線方面，將以近年來至沖繩觀光人數最多的台灣、香港旅客，及包機至宮古島的韓國旅客等為主要亞洲區域的目標客群，進行相關航線開拓。日本國內線則以廉價航空為中心，針對從主要都市出發的航線為目標進行招商活動。觀光路線開發，將與沖繩縣及沖繩國際會議、宮古島及宮古島觀光協會等合作進行。

沖繩縣宮古群島是日本首屈一指的度假勝地之一；知名旅遊網站TripAdvisor日前根據世界各地旅客的評價，選出日本最佳海灘，該排行榜由沖繩縣波照間島的西濱海灘（ニシ浜ビーチ）取得冠軍，第2名則為宮古群島的與那霸前濱海灘（与那覇前浜ビーチ），宮古群島另有砂山海灘（砂山ビーチ）與新城海岸分別入選第7名與第9名，宮古群島在最佳海灘前10名中就佔了3席之多。

三菱地所表示，希望藉由國際線航班的重整，成為宮古群島推向國際級度假勝地的助力，因此下地島機場不再只是飛行員訓練飛行場，而是以「能接待一般旅客的機場」為目標再出發。

三菱地所表示，下地島航廈的空間規畫以「度假，從機場開始」為概念，期望讓旅客到達機場的瞬間即開始享受度假的感覺，以大片豐富的綠地，巧妙將大自然的光與風融入室內，打造出綠意圍繞、讓身心靈全然放鬆的度假氛圍。

為方便旅客一抵達即可使用租車服務，因此不同於一般日本機場大都將租車服務站設立於航廈外，特別於航廈內設計租車的借車與還車區域，提供旅客更便利的服務，有效為旅客節省寶貴時間。