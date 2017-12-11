台中花博吉祥物走進菜市場 民眾買菜好驚喜

第五市場自治會長李西東策畫讓石虎家族進入市場。（記者張菁雅攝）

2017-12-11 15:27

〔記者張菁雅／台中報導〕2018台中花博吉祥物「石虎家族」走進第五市場，在市場入口處、公廁周邊、攤位看板都可看到石虎家族或花海彩繪，讓民眾眼睛一亮，有些婆婆媽媽第一次看到石虎家族成員全員到齊，不斷稱讚好可愛，也說買菜的心情變好了。

台中花博將在明年11月登場，第五市場自治會主動協助宣傳，經由市府新聞局授權使用石虎家族圖像，並請專人設計，讓石虎家族融入市場，虎爸、虎媽、樂虎姐姐、來虎弟弟及鄰居歐米馬與蔬果、魚蝦一起玩耍，站在西瓜上的虎爸重心不穩，嚇得直冒汗，樂虎在旁邊睜大眼睛看著這一幕；虎媽則穿上廚師服，帶著來虎騎著大魚優游於海中，歐米馬也忙著和民眾打招呼。

石虎家族逗趣圖案在第五市場公廁周邊、自立街入口處都可看到。另外，市場內有處攤位上方看板全部變成一片花海，還有蝴蝶翩翩飛舞。這些彩繪圖案上週六正式亮相，民眾買菜經過，眼睛為之一亮，有些婆婆媽媽以前只看過樂虎、來虎，在這裡第一次看到石虎家族到齊，紛紛拍照記錄，還說要帶家人來看。

第五市場自治會長李西東表示，花博是台中市的大事，自治會與市場管理員三個月前開始構思如何結合市場與花博，一方面行銷花博，另一方面也藉由石虎家族的高人氣，帶動更多人願意到第五市場消費。