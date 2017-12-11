醫病》胃癌年輕化 41歲女子罹患分化不良型胃癌

2017-12-11 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕41歲童姓女子只進食少量的食物，肚子就會明顯感到脹痛與不適感，近來發現上腹持續脹痛，就醫後發現已罹患分化不良型胃癌且蔓延至周遭器官，經進行全胃切除、橫結腸切除、脾臟切除、遠端胰臟切除及重建手術，目前復原良好。

國人10大癌症死因胃癌排名第7，且罹患胃癌的年齡層有年輕化的傾向，好發年齡大多約50～60歲，但近年來，臨床上常見30～40歲的民眾罹患，主要發生原因與基因較為相關。

童姓女子近來發現就算只進食少量的食物，肚子就會明顯感到脹痛與不適感，經診所就醫服用腸胃發炎藥後，覺得症狀有舒緩改善就不以為意，隨即出國1多月返國後，發現上腹持續脹痛，驚覺不對勁，在家人陪同下前往北部醫學中心就醫，透過胃鏡檢查與病理切片發現已罹患分化不良型胃癌，更至台中大里仁愛醫院尋求第2位醫師的診治意見，並選擇在大里仁愛醫院動手術。

經大里仁愛醫院一般外科主任林裕強診察後，發現童女是為分化不良之浸潤性胃癌，術前影像評估雖已有局部蔓延至周遭器官，但仍能以手術完全切除乾淨，在醫療團隊完善準備後針對含括胃、脾臟、橫結腸與胰臟等4個器官，進行全胃切除、橫結腸切除、脾臟切除、遠端胰臟切除及重建手術，術中癌細胞皆細心摘除，是一項癌症多器官重大手術，手術過程相當地順利，復原良好。

林裕強表示，童女出現腸胃脹痛到實際接受治療，時間已過長達3個月，從檢查報告發現為分化不良之浸潤性胃癌，而「分化不良」指的是癌細胞惡性程度較高，代表轉移的能力或增殖的能力較好，而細胞越不成熟，異變的情況、機率就高。

林裕強提醒民眾，胃癌初期並無明顯專一症狀，若出現腸胃悶脹痛、食慾不振甚至體重下降等症狀，就需要密切注意，應盡速就醫由專科醫師診察了解症狀，安排相關檢查評估或藥物治療。

他指出，105年國人10大癌症死因胃癌排名第7，且近年來台灣罹患胃癌的年齡層有年輕化的傾向，臨床上出現惡性的細胞形態比例日益增加，除了選擇健康的飲食之外，有任何可疑症狀，透過早期診斷早期治療，把握黃金就醫時期，以期獲得最佳成效。