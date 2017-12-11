大雅交流道北上匝道 假日10-12及14-17時開放路肩

國道一號大雅交流道北上入口匝道（台中方向）路面，假日實施時段性開放路肩交通管制措施。（國道高速公路局提供）

2017-12-11 14:51

〔記者歐素美／台中報導〕國道一號大雅交流道，假日經常大塞車，台中市交通局與國道高速公路局協調，拓寬國道一號大雅交流道北上入口匝道（台中方向）路面，並於假日上午10點到中午12點及下午2點到5點，實施時段性開放路肩交通管制措施，在開放時段北上車輛可行駛匝道路肩，以雙車方式行駛匝道，以紓解北上的等候車潮。

高公局中工處表示，大雅交流道北上入口匝道附近，假日經常大塞車，為加速紓解車潮，並兼顧高速公路主線運行效率，12月9日零時起，實施假日10至12時及14至17時時段性開放路肩。開放路肩起點為大雅連絡道銜接大雅北上入口匝道處（ 0k+0.45） ，終點為大雅北上入口匝道台中方向與大雅方向匯流前（ 0k+410 ），該匝道路段其餘時段並無開放， 請用路人依現場開放路肩指示牌面行駛 ，以增加紓解車潮效率。

高公局中工處並呼籲用路人，行車時應注意前方車行狀況及保持安全距離，並依規定繫上安全帶，以確保行車安全，事前並可收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線， 或上國道高速公路局全球資訊網， 以瞭解最新路況。