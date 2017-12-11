連個位數都跟我要？ 女網友討拍不成反被酸爆

男生買單是「禮貌」？女網友被要求付錢超傻眼，卻被網友酸爆。（美聯社）

2017-12-11 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕男女單獨出去，買單是男生該有的「基本禮貌」？一名女網友近日在臉書抱怨，認為吃飯男生付錢是基本禮貌，想不到最近跟一名男網友吃火鍋時，對方居然跟她開口要錢，還算到「個位數」，讓她傻眼，「天啊！這種個位數也要跟我算得很清楚，我就知道這個男生以後相處起來一定很小氣」，引起網友熱議。

該名女網友在臉書「靠北男友」說，從小到大跟男生單獨吃飯都不會自己掏錢，只要對方結了帳，不跟我要吃飯錢，就覺得這男生「很OK」。但最近跟一名男網友去吃火鍋，順利吃完飯後去了廁所，讓男生先結帳，未料對方竟開口︰「你的是423元」，令她當場傻眼。她也表示，雖然男生不一定要付帳，可是也不可以太過小氣，跟我收400元就算了，連23塊都跟我要？這樣很容易被女生瞧不起。

網友紛紛在底下留言「你看不出來他是不想認識你嗎？」、「如果這世界上沒有男的，你就會餓死」、「傻眼！沒看過想拿人好處還這麼理直氣壯的，我出門都是AA制」、「沒有人義務要請客，男生的態度很正常」、「你以前的那些男生都介紹給我，我也想吃一輪免費的。」