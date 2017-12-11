課後社團對偏鄉孩子影響大 他從打鼓及舞蹈找到自信

兒盟與中信慈善基金會號召民眾支持偏鄉弱勢孩子教育。（記者楊綿傑攝）

2017-12-11 15:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕居住偏鄉的小朋友亮亮，媽媽經常需要離家工作、奶奶又年老，他平時放學後只能依靠興趣－音樂打發時間，能夠帶著媽媽及奶奶一起去看花已經是最大的願望。在偏鄉由於資源匱乏，根據兒盟與中信慈善基金會所公布的「偏鄉孩童課後生活照顧與學習狀況調查」發現，近7成偏鄉孩子喜歡參加社區或學校辦的課後輔導，這成為偏鄉孩子的依靠，兒盟與中信慈善基金會號召民眾一起支持偏鄉小朋友的教育。

亮亮的父親早逝，家庭靠著印尼籍的新移民媽媽打零工、奶奶撿拾資源回收維生。因為媽媽身兼多種工作，常常需要離家到外縣市工作，好幾個星期母子才見一面的情形很常發生。亮亮想媽媽時常在聯絡簿上表達心情，甚至寫小紙條給媽媽表達思念。

原本亮亮幾乎天天寫不完功課，也常常貪睡遲到，對自己沒有自信，不過在偶然機會參加學校社團後，老師發現把打鼓結合舞蹈，亮亮可以表現得最好，這使得他獲得自信，慢慢地功課都能如期完成，社團隔天要表演，他也能早起準備，這已成為他生活不可或缺的部分。

兒盟與中信慈善基金會的調查中指出，近7成偏鄉孩子喜歡參加社區或學校辦的課後輔導，原因在於有人可以教他寫功課、有同學可以互相陪伴、可以學到其他東西等。但無法參加學校課後輔導的偏鄉孩子，超過2成經常得自己準備晚餐，超過3成還曾為了要幫忙照顧家人而影響功課睡眠，生活中也只剩看電視、玩3C等選項。

兒盟指出，教育是對偏鄉孩子非常重要的部分，但對一些偏鄉弱勢家長來說，為養活家庭已經分身乏術，常難以顧及孩子，所以只能依靠學校老師除了正規上課外，包括課後陪讀、社團活動都可能對孩子帶來正面影響。兒盟與中信慈善基金會也一起號召民眾支持點燃生命之火愛心募款活動，讓更多孩子生活及教育能夠被照顧。