台灣版「阿信」 南投八指阿嬤甘苦談

2017-12-11 14:56

〔記者謝介裕／南投報導〕只要努力就有成功的希望﹗

南投縣慈濟志工蔡柳，民國34年台灣光復時出生，現年73歲，一生命運乖舛、坎坷，簡直就是電視劇「日本阿信」的翻版，哪怕右手大姆指及中指因工作都被機器壓斷，但她說，還好用處最多的食指「逃過一劫」，樂觀進取及不服輸的精神，不但讓她在3年還清1000萬餘元的債務，也更能體會「施比受更有福」的哲理﹗

慈濟基金會今日在南投聯絡處舉辦歲末祝福活動，以「大愛共伴有情天、寸步鋪路護大地」為主題，志工蔡柳也到場與大家分享自己奮鬥的故事。

蔡柳說，她在21歲結婚後，育有4名子女，為了養家活口，與丈夫從鹿谷搬到水里林場工作，有一天，其就讀國一的大女兒突然雙腳疼痛，甚至無法騎腳車到學校，夫婦倆看遍中、西醫後，最後始知罹患「紅斑性狼瘡」。

當時沒有健保，為了醫治其女兒的病症及整修房子，便擔任會頭起了民間互助會，怎料，竟被「倒會」，使得積欠的債務愈欠愈多，期間，其丈夫不慎發生車禍又罹患胃癌，也無法外出工作，家計便由她一肩扛起。

蔡柳指出，當時她1人身肩好幾份工作，平均1天睡不到4小時，右手大姆指及中指便是在鞋廠工作時，不慎被機器壓斷，但一想到1000萬餘元的債務，就算傷口再痛也只能咬牙忍住繼續工作。

其胞妹當時在新北市經營便利商店，且打算開設分店，返鄉探視時向她分析表示，「做工還錢，恐怕一輩子也還不完…」，民國86年，在其妹幫助下，她遂帶著家人北上土城地區開設便利商店，當時24小時超商尚不普及，加上對於社區貧困民眾，也秉持樂善好施精神協助，以致商店建立良好的信譽與口碑，生意愈做愈好，以每月約30萬元金額還債，終於在3年左右時間清償所有債務。

回首來時路，蔡柳說，無債一身輕，但她相信每個人都有屬於自己的人生劇本，天無絕人之路，只要自己不放棄自己，便能走出自己的人生價值，藉此與各界共勉之。