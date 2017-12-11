台北市魚市場推動智慧支付 未來盼與台中串連組物流網

2017-12-11 15:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市魚類批發市場為全國交易量最大，過去以現金或支票支付，承銷人（魚商）半夜還得攜帶大筆現金出門買賣，產生安全疑慮。台北魚類市場與永豐銀行合作，經過一年規劃，將現金交易改為智慧支付，今上午舉行啟動記者會，台北漁產公司總經理陳志芳表示，透過平台，未來也可望跟台中魚市場合作同步拍賣，組成漁獲物流網。

陳志芳表示，過去透過現金或是支票交易，每天要等到七點左右拍賣結束後，以人工作業的方式結帳，也沒有辦法詳實記錄每一個承銷人買賣的魚種、規格、數量等資訊，且漁產公司只能根據承銷人提供的定存單，確認承銷人是否有足夠資金交易，但如果承銷人有臨時的資金調度需求，則沒有辦法提供協助。

改成電子支付之後，陳志芳指出，結合永豐銀行大數據管理分析技術，不但能在每一筆交易結束的當下同時完成結帳，減少台北漁產帳務管理、額度控管的成本，銀行端可以看到每個承銷人的信用狀況，提供彈性額度，讓承銷人不用擔心錢帶不夠怎麼辦。

由於目前魚市場正在進行搬遷、改建，整個系統大約還需兩年左右時間才能建置完成，陳志芳說，台北魚類市場買魚的承銷人，最遠來自南投、台中、花蓮，未來若能與台中魚市場合作，便可讓北部的漁獲送到台北魚市場、南部的漁獲送到台中魚市場，兩者透過同步拍賣，組成物流網，就不會形成南部漁獲配送到台北後，南投的承銷人特地北上選魚，再帶回南投賣的情形。

陳志芳表示，透過卡片進行智慧支付，所有議價過程、購買的數量、魚種等都精準記載，未來還會結合門禁卡功能，確保門禁安全。