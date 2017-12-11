三仙台迎曙光打頭陣 2018年東海岸玩不完

2018年東海岸旅遊將由三仙台迎曙光打頭陣，展開全年系列活動。（記者黃明堂攝）

2017-12-11 14:22

〔記者黃明堂／台東報導〕2018年東海岸旅遊將由三仙台迎曙光打頭陣，在新的一年展開系列主題遊程，東部海岸國家風景區管理處今天公布排定期程，方便民眾規劃安排花東旅遊計畫時參考。

東管處表示，2018年台灣本島第一道曙光，將於元旦清晨5點15分12.1秒開始出現在三仙台東方，東管處特別邀請金曲歌手昊恩及在地表演團體陪伴大家一起迎接2018年第一道曙光，再越過八拱橋在三仙島淨灘並許下願望，祈求好運一整年。

3月17～18日舉辦「勇闖東海岸自行車ACP認證」，分別辦理200K及400K組別，吹著海風，享受花東海岸的風光。

5月6日辦「長濱雙浪金剛馬拉松」，讓跑友們在春夏金黃稻穗結實累累之際，觀景健身。

6月10日「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，是全國唯一結合泛舟、自行車、路跑項目的鐵人三項競賽活動。

6月30日「旮都瑪樣部落樂舞宴」，邀請東海岸各部落組隊參加，以東海岸部落的舞劇、歌謠、射箭比賽及相關文化體驗活動吸引遊客。

6月到10月則有東海岸大地藝術節及月光．海音樂會。名列台灣七大音樂節慶的「月光．海」音樂會，搭配東海岸迷人的月升太平洋的迷人景色，以及多元精采的手創市集，成為最令人嚮往藝術、音樂及文化活動。

另外還有賞鯨、潛水、浮潛、衝浪等多元親海活動，及夜訪小野柳、都蘭慢漫走、成功小鎮漁村風情之旅，也會持續舉辦東海岸部落假期。