空服員突襲勞動部抗議懲處 華航：人評根據事實

桃園市空服員職業工會、華航企業工會今天下午赴勞動部抗議華航先射箭再畫靶，不當懲處與資遣工會幹部。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-11 15:05

〔記者陳宜加／台北報導〕華航企業工會與桃園市空服員職業工會今天下午前進勞動部前，抗議華航先射箭再畫靶，要求華航立刻停止汙衊工會幹部，並撤銷工會幹部林馨怡、張書元、朱良駿的懲處與資遣。

工會指出，華航以林馨怡、張書元、朱良駿在今年6月「交通部工時大體檢─反過勞，縮工時」記者會的言行為由，在人評會議中建議懲處、解僱工會幹部，但無論是批評華航為血汗工廠，質疑公司預定降低派遣人數影響飛安，或是穿著制服潑紅色漆象徵血汗勞動等，均經勞動部裁決委員會認定為執行工會活動，其言論未溢脫事實，表現方式也未溢脫界線。

工會痛批，華航針對林馨怡個人工作缺失加以攻擊，是先射箭再畫靶的抹黑行為。華航宣稱林馨怡在3年間有多次遲到、未報到、遭客訴、未依規定完成訓練課程等紀錄，認定其不適任空服員，然而，林馨怡在華航年資11年，歷年考績優秀，今年更獲得7次最佳服務、5次函優、27個優點，最佳服儀1次等優秀事蹟。

張書元懲處部分，工會指出，華航以「嚴重影響華航聲譽」、「玷汙華航形象」為由，予以一大過兩小過兩申誡外加調職地勤，也是明顯在打壓工會幹部的言論自由以及工會行動；朱良駿則遭以「不實指控、誤導大眾」、「企圖破壞勞資和諧」為名指控其言論，然而，朱良駿對於勞基法修法提出意見，對於公司勞動狀況提出看法，是作為一個工會幹部應盡的職責。

針對工會訴求，華航再度重申，本於公司治理精神，進行人事評議討論，內部公布記錄根據事實，是向所有員工說明，避免被誤導，至於人評結果尚未定案公告，無法評論，感謝外界關心。