南市公車駕駛 納入心血管疾病健檢

台南市表揚公共運輸優良駕駛及績優業者。（記者劉婉君攝）

2017-12-11 14:54

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市今天表揚公共運輸優良駕駛及績優業者，但由於南市自8月以來，已發生4起公車駕駛開車時身體不適導致的車禍事故，相關管理成為各界關注焦點。代理市長李孟諺表示，已要求客運業者提高駕駛的體檢頻率，從每3年1次調整為每年體檢1次，並將心血管疾病列入健檢項目。

府城客運公司副總經理林隆萬表示，府城客運已增設勞安室，專責控管員工的健康檢查資料，並對駕駛加強宣導相關保健觀念。

興南客運公司總經理辛耀宏指出，除將配合政府提高體檢頻率、增加體檢項目外，也會嚴格把關駕駛的出勤狀況。

李孟諺同時也要求業者落實駕駛的休假及排班，遵守相關規定，保護駕駛的權益，也維護公車乘客及其他用路人的安全。

18優良駕駛、8績優業者 獲表揚

南市交通局今天在市府表揚18名優良駕駛及8家績優業者，今年並首度頒發公共運輸從業人員特殊貢獻獎，得獎者包括公車優良駕駛—林天祈、吳春福、張木池、陳佳宏、蘇國棟、吳宗達；公車禮貌駕駛—翁得殷、陳五湖、王怡仁、黃聖瑞、李岳修、陳森亮。計程車優良駕駛—王允盡、陳允成、詹增洲、朱春男、郭紋紗、謝清發。特殊貢獻獎為計程車駕駛林文山。