台灣最大離岸風電產業聚 中台灣打造

離岸風電商機無限，市議員張芬郁（右三3）要求市府做好整體產業規劃。（記者黃鐘山攝）

2017-12-11 14:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕前瞻基礎綠能建設計畫已將台中港規劃為離岸風電產業專區，市議員張芬郁今天說，離岸風電商機無限，市府應做好整體產業規劃。市長林佳龍表示，台中不只發展綠能，更要帶動產業，將在中台灣打造最大的離岸風電產業聚落。

張芬郁質詢指出，總統蔡英文說「中部是發展風能的核心」，台中港務分公司配合前瞻離岸風電政策，提供100公頃土地及斥資25億元，打造台中為風電重鎮，台電也與經濟部和港務公司合作，以台中港作為離岸風機組裝、運維的母港，台中的重要性不可言喻。

她又說，台灣有發展離岸風電產業條件，但風機使用的零件、機組甚至技術和人力等，目前多仰賴外商，市府應積極培育本土、在地化產業與人才，並鼓勵外商投資。不過台中似乎「蝸行牛步」，希望市府改進並學習，增加就業機會、營造新興產業聚落。

林佳龍說，台灣的離岸風力發電以中台灣為主，外界也看好風電發展投資，行政院已通過環評，將讓外商投資10GW的發電量，有助於提早達成2025非核家園政策中，2成綠能的目標。

未來風電也能取代火力發電，不僅解決空污問題，加上離岸風電與產業的關聯性很強，必須朝產業在地化方向努力，這是中央與市府的共同目標，不只推動能源結構轉型，也要發展產業，在中台灣打造台灣最大的離岸風電產業聚落，帶來商機與就業機會。

經發局長呂曜志說，市府除邀集產、官、學、研舉辦座談會，期望藉此帶動國外廠商投資及高技術人才培育外，明年也規劃辦理離岸風電國際性論壇，邀請更多國內外專家學者參加，共同思考台中港離岸風電產業專區的發展，並吸引廠商進駐及促進產業開發。