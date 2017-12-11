法國奶粉進口有問題？ 佳格、友華生技、端強實業澄清

2017-12-11 14:10

〔記者林惠琴／台北報導〕法國乳製品公司Lactalis旗下的嬰兒奶粉疑在製程中受沙門氏菌污染，廠商與法國衛生當局緊急宣布擴大召回全球該品牌奶粉，台灣市場也涵蓋其中，衛福部食藥署宣布，法國公布的批號可能與佳格、友華生技、端強實業等3家進口商有關，正積極追查各批號產品使用情況。

對此，佳格發布聲明強調，所有產品進口時均逐批檢驗合格，因此安全無虞，而近期從法國進口的奶粉包含批次是4710043027174的「桂格ProCare優質嬰兒配方奶粉新一代配方」，有效日期至2019年5月22日、9月28日、10月23日；批次是4710043023756的「桂格ProCare特選嬰兒配方奶粉新一代配方」，有效日期至2019年9月28日；批次是4710043034011的「桂格ProCare優質成長奶粉乳鐵蛋白配方」，有效日期至2020年4月10日，若是民眾仍有疑慮，仍可辦理退換貨，詳情可撥打0800006600專線諮詢。

友華生技表示，所有從法國進口的奶粉，均有經過沙門氏菌等檢驗，結果合格，確定未受到污染，只是早上依照食藥署清單比對，發現「貝比卡兒HA3水解蛋白幼兒配方」有一批號在其中，該批次為17C0012657，有效日期至2019年10月10日，共約1500罐流入市面，因此決定先啟動預防性下架，已在進行中，民眾若有疑慮可辦理退換貨。

端強實業發布聲明指出，目前法國3個奶粉品牌疑似含有沙門氏菌汙染，分別為Lait Picot SL、Pepti Junior、Milumel Bio，目前台灣都沒有銷售。而在市面上販售，委託由法國Lactalis生產的產品，在進口報關時一律有原廠合格的檢驗證明，同時各品項產品在上架前，均會進行自主安全品質檢驗，項目包含：沙門氏菌衛生檢驗，及維他命和礦物質等，確保產品食用上安全無虞。

食藥署強調，根據法國資料，該署比對疑有29個品項、批次與台灣有關，正確認受影響產品名單及請廠商處理預防性下架事宜。另外，世界衛生組織建議，嬰兒奶粉沖泡方式是用70℃以上的熱水沖泡，再用冷開水降溫，可以殺滅沙門氏菌等微生物，民眾對於有疑慮的產品仍請先避免使用。