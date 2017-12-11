中市區管指標型道路 市府陸續收回管理維護

烏日區環河路五段明年起將由市府管理維護。（記者張菁雅攝）

2017-12-11 14:35

〔記者張菁雅／台中報導〕為提升道路養護效率及道路品質，並分擔區公所不足的財力，台中市政府建設局105年起收回14區16條指標型道路後，明年1月起將再收回原由各區公所權管的8區7條道路，以使用率較高的市區道路為主，讓道路養護陸續回歸由市府執行，以免因道路跨越不同行政區，產生管理責任模糊等問題。

建設局105年執行第一波收回指標型路段，包括跨越潭子、豐原及神岡區的崇德路、承德路及西勢路；跨越豐原及神岡區的豐原大道；跨越梧棲及清水區的大智路；沙鹿區沙田路；大甲區北堤東路；大甲區北堤西路；外埔區甲后路；大肚區沙田路；大里區文心南路、德芳路、德芳南路；龍井區沙田路；中興路（特五號）；臨港東路（特六號）；烏日區環河路；烏日區環中路；霧峰區中正路；太平區祥順路等16條指標型道路，共計66.85公里。

第二波從107年1月1日起，再收回跨越大里區、霧峰區的環河路一段；烏日區環河路四、五段；大雅區科雅路；潭子區福貴路；后里區后科路三段；梧棲區中興路；清水區三順路等7條指標型道路，共計14.30公里。

建設局長黃玉霖表示，部分區公所管養的區管道路、村里道路，因維護範圍較大，加上指標型道路較為寬廣並跨越不同行政區，僅以區公所現有財源及人力，養護效率有所不足，為加速城鄉建設，區管指標型道路維護將陸續回歸市府執行，分攤公所不足的財力及效率，維持全市各區的道路品質。