2018首道曙光地點曝光！2017最後日落在高屏

向過去一年說再見，迎接新年，中央氣象局天文台今天公布，2017年台灣本島最晚的日落地點在屏東關山、高雄西子灣及台南安平，至於明年第一道曙光，則出現在屏東龍坑和台東三仙台。圖為三仙台日出。（資料照，記者黃明堂攝）

2017-12-11 13:53

〔記者蕭玗欣／台北報導〕向過去一年說再見，迎接新年，中央氣象局天文台今天公布，2017年台灣本島最晚的日落地點在屏東關山、高雄西子灣及台南安平，至於明年第一道曙光，則出現在屏東龍坑和台東三仙台。

每年元旦都有不少民眾搶著迎接新年第一道曙光，而明年元旦逢週一，從2017年12月30日至2018年1月1日共有3天連假，非常適合民眾安排出遊活動。

氣象局天文台表示，今年台灣本島最晚日沒地點共有3處，分別是台南安平、高雄西子灣及屏東關山，都是在2017年12月31日下午5點25分日落，至於台灣最晚日落的地方則是在太平島，時間在2017年12月31日下午6點11分，想欣賞今年最後一道夕陽的民眾可千萬不能錯過。

至於每年都吸引大批民眾早起等待的新年第一道曙光，氣象局天文台表示，台灣平地最早日出出現在2018年1月1日清晨6點33分台東蘭嶼東清，本島平地最早日出則是在2018年1月1日清晨6點35分屏東墾丁龍坑。

此外，新北鼻頭角、三貂角及宜蘭蘇澳在清晨6點37分左右也都能看到新年曙光。

5顆熱氣球在三仙台海岸上演光雕秀。（資料照，記者黃明堂攝）