揭神秘面紗！直擊彰化番婆日軍砲台

彰化縣文化局長陳文彬（圖右三）、福興番社理事長林朝榮（圖左四）討論番婆砲台未來計畫。（記者劉曉欣攝）

2017-12-11 13:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕登錄為歷史建築的彰化縣福興鄉外埔機場防空砲台「番婆砲台」，經過番婆社區與地主協商之後，今天啟動拆除砲台鐵皮屋，讓人得以進入一探究竟，才發現原來砲台地上有4層，地下1層，還有水井，砲台前方的排水溝原本是壕溝，計畫整修之後將開放參觀！

彰化福興番婆砲台建於日治時期，今天開始拆除鐵皮相關設施。（記者劉曉欣攝）

彰化縣文化局長陳文彬表示，福興鄉有兩座套砲台，番婆砲台在93年登錄為歷史建築，由於在取得文資身份之前，地主就已在砲台東側搭建鐵皮圍籬建造房舍，經過番婆社區理事長林朝榮等人與地方溝通協調，同意文化局依文化資產保存法規定拆除周邊鐵皮建物。

彰化福興番婆砲台，今天打開鐵皮屋的門，讓人一探究竟。（記者劉曉欣攝）

陳文彬強調，今天先把鐵皮屋內的東西搬出來，再進行鐵皮屋拆除作業，未來將向文化部爭取調查研究與修復再利用經費補助，再把砲台交由社區管理，讓大家都可以走入日式砲台，重回歷史現場。

彰化福興番婆砲台，還有地下室，還有水井。（記者劉曉欣攝）

林朝榮說，日治時代為了對抗美軍轟炸，因此蓋了外埔機場，也打造兩座防禦砲台，光是機場跑道就有100公尺，如今機場不復見，只剩兩座砲台，而外寬內窄的「槍口」，可以想像當年美日對抗的槍林彈雨。

彰化福興番婆砲台，還有地下室，還有水井。（記者劉曉欣攝）

彰化福興番婆砲台有數個外寬內窄的「槍口」。（記者劉曉欣攝）

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