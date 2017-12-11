用客語演的布袋戲 即日起在宜蘭傳藝中心登場

2017-12-11 13:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心，邀請傳統布袋戲保存者陳錫煌藝師的兩位結業藝生黃武山及吳榮昌，在傳藝中心駐園，即日起自12月21日止，每日上午10點半、下午3點，先由黃武山帶領「山宛然劇團」，獻演布袋戲經典劇目。

黃武山從小拜國寶級布袋戲大師李天祿的兒子陳錫煌與李傳燦為師，小學四年級就成為李天祿徒孫，由於黃為客家人，李天祿的一席話，「既然是客家人，就該用自己的語言去創作」，激起黃武山利用客語演出布袋戲的夢想。

黃武山在91年創立「山宛然劇團」，有別於傳統布袋戲以閩南話演出，該劇團是國內少數用客語演出全劇的布袋戲團。

傳藝中心表示，黃武山為陳錫煌首屆結業藝生，其演出主要以陳錫煌傳承的劇目選段為主，並將客家服飾、道具、客家音樂融入布袋戲，呈現獨具客家特色的布袋戲美學。

傳藝中心說，這次「山宛然劇團」，精選兩齣經典劇目，除陳錫煌傳承下來的《徐良招親》外，黃武山還帶來全客語演出的《三郎賣茶》，結合客家採茶戲「問卜」的唱唸，將客家人的山歌演唱與傳統戲偶做結合。

傳藝中心說，山宛然劇團即日起至16日演出《徐良招親》、17日至21日演出全客語《三郎賣茶》，時間皆為每日上午10點半、下午3點在宜蘭傳藝園區曲藝館。