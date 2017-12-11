澎湖縣停車收費實施首日 馬公市交通淨空

澎湖停車收費首日，路邊停車格空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

2017-12-11 13:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣停車收費今日正式上路，首日實施停車率不到3成，「意外」造成原本壅塞的馬公市交通，頓時淨空不少，停車場也一反昔日一位難求的景象，顯得空蕩蕩。但首日停車收費也傳出統一超商無法繳費，已緊急協請廠商派員處理。

雖然外界視為吃力不討好，但澎湖縣政府基於使用者付費公平正義原則，仍決定今日起正式收費，範圍為馬公市區陽明路以南、同和路以西、光復路延伸至三多路止，計24條道路、8個停車場，880個停車位；收費時段為10小時（上午9至下午7時）；收費標準為每小時20元。前3個月7折優惠，預繳再打8折。

今日停車收費正式上路，原本週一交通壅塞的馬公市區，卻意外出現空蕩蕩的情形，而北辰市場、馬公海埔路周遭停車場，原本一位難求停車位，出現不少車位，讓民眾相當驚訝，認為澎湖縣政府「以價制量」的政策奏效，達到當初市區交通淨空、節能減碳目標，但也有民眾認為縣府在搶錢，正反意見不一，而原本的車流，則都隱身在不用收費的巷弄岔路間。

由於停車收費首日實施，原本規畫各超商都能繳費，但統一超商機器臨時出現狀況，縣府責成委外超商緊急由台北調派人員抵澎搶修，狀況排除前可先前往全家超商或建設處繳交；另外預繳費用則在建設處一樓代收，超商不予受理，至於持身心障礙手冊優惠民眾，則統一由社會處造冊送往建設處建檔，進行減免優惠措施。