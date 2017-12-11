守護原童口腔健康 屏牙醫公會辦公益演唱會

原鄉學童將展現天籟歌聲。（記者羅欣貞攝）

2017-12-11 12:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕適逢屏東縣牙醫師公會山地巡迴醫療團成立20周年，為持續守護原鄉兒童口腔健康，屏東縣牙醫師公會公益音樂會將於明年（107年）1月7日下午3點於屏東演藝廳舉辦「乘著音樂去飛翔－來自原鄉的天籟」公益音樂會，盈餘將投注原鄉學校。

演出團體都是獲獎無數的一時之選，包括泰武國小古謠傳唱、青葉魯凱兒童合唱團、高士古謠隊以及六龜高中合唱團等，將帶來令人讚嘆與動容的天籟之聲。屆時，衛生福利部部長陳時中預定也將親臨現場聆聽。

今年適逢屏東縣牙醫師公會山地巡迴醫療團成立20周年、身心障礙醫療服務團成立18周年，從三地門鄉開始到最高海拔的霧台鄉；再到離島小琉球及最遠的滿州鄉，屏東縣牙醫師公會20年來在屏東縣70間國中小學、7間衛生所、6個身心障礙機構設立醫療巡迴點以及佳冬鄉、崁頂鄉、鹽埔鄉3個醫療站，照顧著原鄉及身心障礙者口腔健康。

屏東縣政府原住民處處長伍麗華表示，為了讓民眾一次就能完整聆賞屏東原住民音樂，特地安排北（青葉國小）、中（泰武國小）、南（高士國小）同台演出，這是一次完美的組合及第一次的嘗試。

屏東縣牙醫師公會理事長劉振聲表示，20年來牙醫師公會在偏鄉的國中小從最克難的課桌當診療椅開始，慢慢地四處募集二手診療椅改善就醫環境；從孩子滿嘴齲齒到學會正確潔牙，多年的投入，醫療服務團的牙醫師已經和原鄉建立「我們都是一家人」的情感。

泰武國小古謠傳唱、青葉魯凱兒童合唱團、高士古謠隊以及六龜高中合唱團，不僅在國內各項歌謠比賽獲獎；還受邀出國演出，演唱實力備受國際肯定。將分別帶來4首歌曲，曲目有魯凱族童謠、工作歌、卑南族南王歌謠、排灣族祭典歌、婚禮之歌、布農族組曲等。

此次公益音樂會是為了推廣原鄉醫療衛生保健，照護原鄉學童口腔健康，增加原鄉學童視野展現音樂天賦才能的機會與舞台。音樂會票價分為300元、500元、800元及1200元，門票收入盈餘將做公益捐贈提撥30％擴充醫療器材、70％捐贈山地學校。購票可洽兩廳院購票系統。