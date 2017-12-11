大氣球遊行領隊迎狗年 高市號召2018隻毛小孩

OPEN！大氣球遊行，將在高雄邁向第10年，已經成為全國最具指標性的大型的親子活動之一。（記者葛祐豪翻攝）

2017-12-11 12:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕毛小孩的飼主們，想加入亞洲唯一大氣球遊行的行列嗎？想和Lock將一起當領隊，帶領Hello Kitty、卡娜赫拉、拉拉熊、蛋黃哥、OPEN小將在內的25款卡通氣球大隊，到高雄時代大道壓馬路嗎？即日起至12月16日快報名，限量2018隻！

由統一超商主辦、高雄市政府指導的OPEN!大氣球遊行，將在高雄邁向第10年，已經成為全國最具指標性的大型親子活動之一，更是亞洲唯一的大氣球遊行。

12月16日活動當天，除了有25款卡通氣球組成的遊行大隊，為迎接2018狗年，今年遊行隊伍將出現2018隻毛小孩，浩浩蕩蕩領頭遊行！

高雄市新聞局長張家興表示，舉辦多年的OPEN！大氣球遊行，媲美紐約感恩節大遊行，不用出國也看得到最吸睛的巨型卡通玩偶，飄浮在高雄街頭，由於明年是狗年，大氣球遊行首次加入「2018毛小孩歡聚迎狗年」徵集活動，屆時將和Lock將一起當領隊，為大氣球遊行活動當開路先鋒。

張家興說，也歡迎全國的飼主及毛小孩，在12月16日一同走上夢時代前的時代大道、告別2017，和心愛的牠一起邁向2018，開心迎接狗年到來。

報名請先上高雄款或OPEN小將臉書粉絲頁按讚後，再至報名表單填寫聯絡資料即可。

12月15日前報名的飼主，主辦單位會主動通知後續事宜。若錯過報名也沒關係，請於活動當日（16日）下午1點，直接至高雄市中山三路與時代大道路口的「寵物家庭大集合」報到處，也可直接報名。