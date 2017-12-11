推動電子支付 柯P：要讓銅板跟紙鈔在台北市消失

2017-12-11 12:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕打造安全交易環境，台北市政府率全國之先，在魚類批發市場導入智慧支付系統，改變過去須在3天，以現金或是支票支付貨款的交易方式。市長柯文哲在會中宣示，電子商務跟物流現代化是北市府未來兩三年努力的方向，目標是讓銅板跟鈔票在台北市消失。

柯文哲上午出席魚類批發市場導入智慧支付啟動記者會，他指詞時指出，台北市魚類批發市場目前是全台最大，有1700位承銷人（魚商），每年營業額約30億元，處理2萬7000多噸漁獲，過去這些魚商是半夜口袋塞個30萬的現金，或是開支票，但還需要經過工作人員整理，需要兩三天整理帳務。柯笑稱雖然台北市的治安不錯，「不過口袋塞30萬還是怪怪的。」引發現場一陣笑聲。

柯表示，電子化支付有很多好處，除了不用再帶現金在身上，交易速度也會比現在快，還可以根據金融信用調整額度，以前現金如果帶不夠就沒有辦法交易，現在就可以做必要調整，另外也能搜集大數據，幫助市府掌握整個產業的脈動。

他也說，目前光是環南、果菜跟魚市場3個市場改建的經費就將近200億元，硬體改善了，軟體也要跟著進步，不能有個全新的建築，但裡面還是像過去一樣髒亂、或是不方便的交易方式，如果魚類批發市場做成功，農產、花卉市場就可以一步一步跟進。

柯最後表示，電子商務跟物流現代化是北市府，在未來兩三年要積極做的，目標是在最短時間內，讓銅板、紙鈔從北市消失，電子化，做法就是由內而外、由公而私，從北市府有關的4大公司開始，接下來往學校的福利社等場所推進，內部往外部企業推動。

會後接受媒體聯訪，媒體詢問柯有關內湖的交通，是否真的要以都市計畫來做通盤檢討並解決？柯文哲表示，台北市現在有3個行政區通過都市計畫送到內政部審議，更重要的是最近在討論的環狀線的北環、南環，包括東區南北向的軌道系統，上面有將近20個車站，主要是這幾個車站的規劃，他坦言內湖只有最東邊幾個站有牽涉到，大部分還是在內湖以外的地區。

針對農田水利會歸中央管轄的看法，柯認為法律制定到實際執行都還有一段時間，目前還在觀察到底要怎麼處理。他也笑說，若是開發遇到水利會的土地，以後若是屬中央權管，如果可以無償撥用就太好了，但是這些細節要再討論。他也提到最近的永春陂公園，付給瑠公農田水利會至少6億元，的確是問題，有好處也有壞處，法律實際執行還在摸索階段。

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