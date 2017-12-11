國二生繪和平海報奪台灣代表 將赴美爭全球冠軍

國際獅子會台灣總會與分會舉辦第30屆和平海報比賽，選出三重高 中國中部二年級的陳立沛的畫作（中間的圖）適台灣冠軍，未來將代表台灣到美國紐約跟全球好手競逐，爭全球冠軍。（國際獅子會台灣總會提供）

2017-12-11 12:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕國際獅子會台灣總會及分會共同辦理的第30屆和平海報比賽，經評選後終於選出台灣區代表，三重高中國中部2年級的陳立沛畫出6個不同膚色嬰兒代表6大洲，呈現所有人都應有的權利與和平，概念與畫技獲評審青睞，也將代表台灣赴美，競逐全球冠軍。

主辦的國際獅子會台灣總會總監議會議長邱文彬表示，30年來國際總會年年以和平海報競賽做為兒童認同獅子會、提升素質了解和平真諦的方式，繪晝是一種超越語言隔閡、文字阻隔的溝通藝術，若學子得台灣首獎可成為代表，將補助學生與2名親友，遠赴美國參加全球比賽，爭奪全球冠軍與35萬元獎勵。

而經評選後，新北市三重高中國中部2年級的陳立沛奪台灣冠軍與4萬元獎金，其畫作採用水彩，並畫出6個嬰兒代表6大洲，並讓各國國旗飆揚，以嬰兒裸體加上不同膚色，彰顯不管什麼人種，都有和平與健康成長的權利，讓評審評為，除了細緻筆法外，也將台灣的愛巧妙融合全球和平願景，讓其成為台灣代表，盼讓其在國際爭光、被看見被肯定。