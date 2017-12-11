英國脫歐 當地導遊：不影響觀光

2017-12-11 11:44

〔記者陳宜加／台北報導〕英國脫歐已有最新進展，談成約一點六兆天價「分手費」，旅居當地的台灣人觀察，英鎊貶值、英國面臨通貨膨脹，但旅行業者認為，觀光不會有影響；而今年英國發生五起恐攻事件，也未衝擊觀光市場，今年外來旅客人數更勝去年。

在英國居住二十一年的台灣導遊黃靖婷表示，由於英國是工業國家，英國脫歐後，主要農作物是牧草與小麥，多數民生用品、例如水果，全由國外進口，將面臨英鎊貶值的匯率問題，嚴重通貨膨脹，物價提高。

她指出，歐盟各國居民前往英國工作的比例很高，解決工作簽證問題也成為脫歐談判重點，未來持歐盟各國護照，能不能繼續留在崗位上或面臨遣回，尤其金融業菁英份子比例高，或多或少影響脫歐談判速度。

黃靖婷觀察，英國人民對景氣感到迷惘，也明顯反映在置產上，雖然房地產沒有暴跌，但市場陷入膠著，屋主捨不得賣、也沒有人敢買，但英國政經體系不是一朝一夕造成，身為國際金融重鎮，不容易被取代。

帶歐洲團超過二十年的東南旅行社領隊鄭惠美表示，英國脫歐不影響觀光，英國與歐盟間的愛恨糾葛，對於觀光客而言「不痛不癢」，反倒是歐元與英鎊之間的幣值可望更健康，確定之後英鎊狀況將比較穩定。

燦星旅遊副總廖肇陽表示，由於我到英國已經實施免簽，英國脫歐不至於影響觀光，但可能影響英鎊匯率，仍須長期觀察；至於恐攻規模均不大，影響不大。

此外，今年英國發生五起恐攻事件，黃靖婷直言，英國人態度「聽天由命」，例如地鐵遭放置炸彈，但地鐵是英國人的交通命脈，不可能因此不搭乘地鐵，多數英國人從容應對，當有看見不明物品時立即舉報。

她也說，倫敦各大景點觀光人潮不減，倫敦今年並未受到恐攻事件太大影響，遊客人數反比去年高，官方公布消費數額也更高，主因英鎊貶值、各國人潮多。