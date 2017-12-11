台大學生自辦投票 普選校長促民主精神

台大校長遴選在即，台大學生會長林彥廷（左三）、福利部長何蔚慈（左）、永續部長林孟慧（左二）、文化部長何孟軒（右三）、學術部長張育萌（右二）、性別工作坊負責人黃怡菁（右）11日召開記者會，宣布啟動「學生意向投票」，將於「校長，給問嗎？」官方網站開放全體台大學生投票至12月21日，並呼籲校務會議代表、遴選委員分別於12月23日、1月5日的投票中，將各候選人對學生事務立場作為重要考量。（記者簡榮豐攝）

2017-12-11 11:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長選舉近日如火如荼，並有8名候選人加入戰局，台大學生也積極，今天啟動「學生意向投票」活動，要收集學生普選結果，未來提供給校長遴選委員會參考，發揮學生關切民主的精神與影響。

台大學生會長林彥廷表示，為了這次校長遴選，推出「校長，給問嗎？」網路平臺，除了放上8名候選人資料，向8人詢問學生事務議題，如跨性別學生住宿、心輔資源、校務基金資任投資等，並發現大部分候選人對學生提問，仍採較保守、觀望態度。

但台大校長遴選，最終須由遴選委員會投票決議，林彥廷說，為了發揮學生影響，今天起將在網路舉辦未來校長的「學生意向投票」，為期11天，收集全校學生票數，而林彥廷以會長身分擔綱校長遴選委員中一份子，也表達自己的一票，將依據學生意願，做最終決定。

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